Saint-Louis : présentation du drapeau aux élèves de sixième du Prytanée militaire, vendredi

La cérémonie traditionnelle de présentation du drapeau aux élèves de sixième du Prytanée militaire de Saint-Louis sera présidée vendredi par le chef d’état-major général des armées, Cheikh Guèye, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Prévu à partir de 18 heures, ce ’’grand évènement’’ de la vie du Prytanée militaire de Saint-Louis, va enregistrer la participation d’autorités civiles et militaires sénégalaises, ainsi que de représentants de pays amis du Sénégal, selon le communiqué.



Il note que ces moments, au-delà de leur "caractère symbolique et émotionnel", constituent des retrouvailles entre enfants de troupe, anciens du Prytanée et parents de ces derniers.