Saint Louis : un maître coranique, la quarantaine, décroche le bac avec mention

Autodidacte, maître coranique à Saint Louis, Mouhamed El Moustapha Iyane Sy a décroché le baccalauréat à 40 ans. Il est fils ou petit fils de Mourchid Ahmed Iyane Sy, un grand saint de l’islam.



Né le 17 avril 1913 à Saint-Louis, Mourchid Ahmed Iyane Sy, grand saint de l’islam, guide spirituel hors pair, Mouqaddam de la Tijâniyya, éducateur émérite, est aussi l’un des plus grands poètes d’expression arabe du Sénégal. Il est le fils de Thierno Ousmane Sy (1867-1932), un érudit qui a marqué son époque par sa piété et son enseignement, et de Aminata Diallo.



Ahmed Iyane et ses frères, El Hadj Malick, Moustapha et Aboubacar, ont bénéficié de la part de leur père, qui leur avait légué en héritage des centaines d’ouvrages, de conditions d’études favorables. Preuve que le savoir et la connaissance ont toujours été au centre des préoccupations et activités de la famille Sy.