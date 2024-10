Saint-Louis: une cérémonie de levée des couleurs au lycée André Peytavin pour lancer officiellement la rentrée des classes

Une cérémonie de levée des couleurs s’est déroulée, lundi, au lycée technique André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis (nord), pour marquer officiellement la rentrée scolaire 2024/2025, a constaté un reporter de l’APS.



”Pour la rentrée scolaire 2024/2025, nous avons voulu procéder à un lancement officiel à travers une cérémonie de levée des couleurs sous la direction du Commandement de la zone militaire Nº2 au lycée technique André Peytavin (LTAP) de Saint-Louis”, a déclaré Al Hassan Sall, gouverneur de la région de Saint-Louis.



”Nous avons choisi ce lycée, a t-il expliqué, parce qu’au baccalauréat technique, il nous a valu d’excellents résultats. Des résultats appréciables et que nous avons voulus magnifier à travers ce choix”.



À cette occasion, M. Sall a également rappelé l’importance du drapeau national qui symbolise, entre autres, l’unité nationale mais également le civisme.







Cette levée des couleurs, selon le gouverneur, ”est plus que symbolique”. ”Le drapeau national symbolise l’unité nationale, symbolise le civisme, symbolise la citoyenneté. L’Armée nationale également c’est l’armée de la nation”, a-t-il notamment fait savoir.



Il a également salué les autorités administratives, territoriales, académiques, militaires et paramilitaires, les parents d’élèves à travers leur association, les professeurs, les enseignants mais également les élèves de la région de Saint-Louis.



L’Inspecteur d’académie (IA) de Saint-Louis, Mafall Der a, pour sa part, magnifié le démarrage de l’année scolaire 2024/2025 d’une manière solennelle, citoyenne et surtout dans l’unité.



M. Der est également revenu sur les dispositions prises, lesquelles visent à avoir une année scolaire apaisée mais aussi efficace en termes de performances à Saint-Louis et plus globalement dans le tout le Sénégal.



Le préfet du département de Saint-Louis, Abou Sow, entre autres, personnalités ont pris part à cette cérémonie de levée des couleurs.



Cette cérémonie de levée des couleurs le jour de la rentrée des classes a été précédée [samedi 5 octobre] par une journée de mobilisation citoyenne pour nettoyer les établissements scolaires.



