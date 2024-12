Saint-Louis : une trentaine d’enfants enrôlés dans un programme d’initiation à la natation

Grâce à l’initiative Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d'Acteurs (PISCCA), financée par L’Ambassade de France à Dakar, un programme d’initiation à la natation, a été lancé par l’Association de Solidarité Sportive Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN).



Trente (30) enfants venus des 3 écoles de Limalé Ndiaye et de Masseyni au Nord de l’île, d’Alioune Babacar Sarr (ex-Duval) et Léontine Gracianet au Sud sont enrôlés. Cinq (5) enfants déficients visuels de la classe transitoire de l’école Boly Diaw à Hlm et cinq (5 enfants) déficients intellectuels de l’antenne de Special Olympics de Saint-Louis participent aux séances.



Ils vont bénéficier de 10 séances de natation, réparties sur 5 semaines, à raison de 2 séances rapprochées par semaine, les mardis et mercredis. Ce programme vise à promouvoir l’inclusion et le paralympisme à Saint-Louis.