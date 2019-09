Sainte Jeanne d’Arc : les voilées réintégrées

Les filles voilées de Sainte Jeanne d’Arc reprendront le chemin des classes ce 19 septembre. (Photo archives DRTS). Tout est bien qui finit bien. Jusqu’à 1h du matin ce jeudi 12 septembre, dans le bureau du ministre de l’Education nationale, au 6ème étage de la sphère ministérielle du 2ème arrondissement de Diamniadio, Bâtiment B1, le consensus est trouvé. Les filles voilées de Sainte Jeanne d’Arc reprendront le chemin des classes.



Et voici en détail les accords trouvés pour préserver la paix et la cohésion sociale ainsi que l’intérêt des élèves.



Le Ministère de l’Education nationale et l’administration de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc se sont accordés, ce mercredi 11 septembre 2019, sur les points suivants :



• les vingt-deux (22) élèves seront réintégrées dans l’établissement, pour l’année scolaire 2019/2020, à compter du 19 septembre 2019 ;



• ces élèves porteront l’uniforme assorti d’un foulard, de dimensions convenables, fourni par l’établissement et qui n’obstrue pas la tenue ;



• les familles seront reçues individuellement par la direction de l’établissement en présence de l’Inspecteur d’Académie qui veillera au respect, par les élèves, des conditions définies.