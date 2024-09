Serigne Mame Mor Mbacké apelle à " un retour aux valeurs et aux bonnes pratiques de la religion ’’

‘’Il faut un retour aux valeurs et aux bonnes pratiques de la religion musulmane’’, a dit le marabout un peu avant de diriger la prière de Takussane. Cette prière du milieu de l’après-midi qui commémore l’acte du fondateur du mouridisme en 1895 devant le colonisateur.



Le 5 septembre 1895, venu répondre à une convocation de l’autorité coloniale, Cheikh Ahmadou Bamba effectuait deux ‘’rakkas’’ (deux unités de prières) dans le bureau du gouverneur de l’Afrique occidentale française (AOF), à Saint-Louis. Il était alors sur le point d’être exilé au Gabon.







Le ‘’Magal des deux Rakkas’’ commémore, à Saint-Louis, cet épisode que la communauté mouride considère comme un acte de ‘’bravoure’’.



Ce jeudi, en souvenir de cette prière, Serigne Mame Mor Mbacké a invité les jeunes à la patience et à avoir foi en leur créateur, vouant aux gémonies certains comportements répandus dans la société, gangrenée par la méchanceté, l’intolérance, la criminalité, etc.



Si les musulmans appliquent correctement les recommandations de l’islam, ils ne peuvent pas ne pas rencontrer le succès sur terre, a estimé le marabout.



Il a félicité le kurel, l’association qui organise cet évènement, pour son engagement à respecter ce rendez-vous malgré sa proximité avec le Magal de Touba.







Serigne Mame Mor a également demandé aux jeunes d’être patients et de se former.



Evoquant l’émigration irrégulière et ses risques, il leur demande également de ne pas se fier aux témoignages faits par certains compatriotes à l’étranger qui, souvent, ne disent pas la réalité sur leur situation.



Il s’est félicité de la coïncidence de cet évènement avec le début du mois marquant la célébration de la naissance du prophète Mohamed (PSL).



Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a rendu hommage au fondateur du mouridsme, Cheikh Ahmadou Bamba, dont l’acte honore selon lui toute la oumma islamique et le monde noir.







M. Sall a invité les jeunes à suivre l’exemple du fondateur du mouridisme en s’armant de foi et de patience pour réussir dans la vie.



Il a demandé au marabout de prier pour la réussite du nouveau régime qui, selon lui, a comme ambition de remettre le pays dans le droit chemin.



Ahmed Fall, le président du kurel, et des membres de la famille du parrain, Serigne Bassirou Diakha Cissé, se sont appesantis sur la dimension spirituelle de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba.



Une foule nombreuse a ensuite prié derrière l’Imam, Serigne Mame Mor Mbacké.



APS