Collectivités territoriales : un protocole signé, mais des voix discordantes

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, et l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ont signé, ce 10 juillet, un protocole d'accord permettant la revalorisation salariale desdits travailleurs. Ces derniers ont, durant trois années, réclamé ce qu'ils qualifient de "justice sociale".



Le ministre a annoncé l’alignement des salaires de 1 155 fonctionnaires des collectivités territoriales sur la grille de la Fonction publique d’État, avec des montants variant entre 80 000 et 300 000 FCFA. Il a également évoqué une indemnité transitoire de 80 000 FCFA par mois destinée à 6 458 agents certifiés, sur une période de trois ans, ainsi qu’un fonds spécial d’1,5 milliard de francs CFA dédié aux collectivités les plus impactées.



Un ouf de soulagement pour les travailleurs des collectivités territoriales, qui saluent cette avancée.



Toutefois, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé « And Gueusseum » rejette le protocole d’accord, affirmant avoir été écartée des concertations. En réponse, des syndicalistes affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) appellent à la raison et à l’unité pour mener une lutte plus efficace en faveur des travailleurs.