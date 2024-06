Service à la communauté : l’UGB va accompagner l’enseignement de l’informatique dans le secondaire

Le professeur Ousmane THIARÉ a annoncé lundi le lancement prochain d’un programme d’accompagnement de l’apprentissage de l’informatique dans le secondaire. Cette initiative est le fruit d’une nouvelle collaboration nouée entre le département d’informatique de l’Université Gaston Berger et le Roux Institute de l’université Northeastern (Etats-Unis).



« Nous allons aider les lycées du Sénégal qui commencent à introduire l’enseignement de l’informatique dans leur corpus pédagogique. Nous nous rendrons dans ces établissements pour les former dans les nouvelles façons d’enseigner cette filière. Ces techniques pourront avoir de réels impacts sur les élèves et sur nos universités », a déclaré l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Le partenariat entre UGB et l’Université Northeastern, ficelé grâce à l'Initiative de Partenariats Universitaires (UPI) du Bureau des affaires africaines du Département d'État américain, ouvre de grandes perspectives de transferts de Savoirs entre les deux institutions.



Ce projet, financé par l'ambassade des États-Unis à Dakar, va encourager la mise en place de cours de certification en informatique pour les professionnels et dont les spécialités ciblées sont la science des données et de l'intelligence artificielle. En plus de l’élaboration du programme de formation et d’enseignement de l’Informatique dans les collèges et lycées, elle va développer la mobilité des professeurs et des étudiants.



Déjà, dans cette optique, 10 étudiants de l'université Gaston berger de Saint-Louis suivent un cours de Northeastern University dont 5 vont faire le voyage aux États-Unis et 5 autres feront la formation en ligne.



« Pareillement, cinq 5 étudiants américains viendront à l’UGB pour suivre une autre partie du cours », a renseigné le professeur THIARÉ. « Le contenu du programme a été coconstruit entre les enseignants-chercheurs du département d'informatique de l'UGB et ceux de Roux Institute », a-t-il noté.



Rappelons qu’un atelier intensif de science des données en Python a été organisé au profit de 25 étudiants de l’UGB. Il a été animé par le professeur Alan Jamieson, directeur des programmes informatiques et professeur enseignant en informatique à Roux Institute.