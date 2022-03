Stage en entreprise : Cheikh Oumar ANNE recueille de bons témoignages sur les étudiants de l’ISEP - vidéo

À la suite d’une visite de l’institut supérieur de l’enseignement professionnel (ISEP) de Richard-Toll, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de (MESRI) s’est hier rendu à la Compagnie Sucrière Sénégalaise (Css) et à l’entreprise Dolima. Deux industriels qui ont accepté d’accueillir en stage apprenants de l’ISEP. Leurs directions ont respectivement leur satisfaction devant le dévouement des stagiaires. Réconforté, le maire de Ndioum a annoncé la mise à disposition par la banque mondiale 2 millions de dollars pour finaliser les études sur la carte des ISEP dans les 14 régions du pays. Il a fait part en outre d’une enveloppe de 100 millions de dollars de la BM pour la construction de 8 autres ISEP. « Ces instituts formeront 20 000 techniciens supérieurs de haut niveau aptes à améliorer de façon durable l’environnement économique et de productivité du Sénégal », a-t-il dit.