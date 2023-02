Tensions politiques au Sénégal : reprendre le dialogue "pour sortir de l’impasse" (vidéo)

Le directeur de l’UFR des Sciences Juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a souligné jeudi la nécessité de « régler les différends politiques en cours de manière pacifique » en rappelant que « les débats et les querelles font partie du jeu politique ». Le professeur Papa Samba NDIAYE signale que « la démocratie suppose le dialogue et la discussion ». « Si les différents acteurs s’impliquent dans un processus de dialogue, le Sénégal pourra sortir de cette impasse », a affirmé le doyen. Il s’exprimait en marge d’une cérémonie de commémoration des dix ans d’existence de la Revue africaine des sciences politiques et sociales. Une publication pluridiscinaire qui couvre toutes les branches sociologiques et politiques. « Elle associe des travaux de plus de 800 chercheurs au niveau continental », a ajouté son collègue professeur Pape Ogo SECK, directeur de publication de cette revue.