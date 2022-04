UGB : ​Les étudiants décrètent 96 heures de JST renouvelables et donnent un ultimatum de 72 heures aux autorités

Les enseignements et apprentissages risquent d’être perturbés à nouveau au niveau de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis où les étudiants ont décrété dans la matinée de ce vendredi 96 heures de journées sans tickets (jst) renouvelables et donne un ultimatum de 72 heures aux autorités pour réagir par rapport à leur plateforme revendicative.



Faute de quoi, la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) n’hésitera pas à demander aux étudiants de rester chez eux tant que ces dernières persisteront. Les motifs de leur mot d’ordre de grève sont entre autres la non effectivité des paiements des bourses ; les lenteurs sur les chantiers en cours dans l’université ; le non-respect des engagements pris par les autorités sur la question de l’insécurité depuis Mars 2021 ; le mutisme des autorités internes sur l’insécurité au sein du campus ; le manque d’infrastructures et d’équipements (campus social et pédagogique) et le manque criard d’eau dans le campus universitaire.



La Coordination des étudiants de Saint-Louis a ainsi mis en garde par rapport aux menus identiques et compte prendre toutes les mesures nécessaires pour la résolution définitive de la question des menus identiques.





NdarINFO.COM