UGB – ARMP : Ousmane THIARÉ magnifie les bénéfices d’un partenariat - vidéo

« La commande publique constitue un chantier énorme pour former des ressources humaines de qualité pour le Sénégal et la sous-région », a expliqué vendredi le recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



« Toutes les questions relatives à la commande publique nous intéressent directement dans notre vie quotidienne », a expliqué Ousmane THIARÉ qui souligne que ces réflexions « comportent des enjeux énormes pour l’État, les Collectivités territoriales, les Établissements publics administratifs », a-t-il laissé entendre.



« Il s’agit donc d’une occasion de croiser les regards des universitaires, des magistrats, des avocats, des experts, des praticiens et professionnels afin de comprendre les innovations, les mutations, les nouveaux enjeux et horizons de la commande publique, d'analyser la problématique des dernières réformes, de cerner leur apport et leur portée utile », a-t-il dit.



Le recteur s’exprimait en marge de l’ouverture d’un colloque sur cette thématique co-organisée par l’Autorité de Régulation des Marchés publics du Sénégal ( ARMP ) , le Réseau Contrats Publics dans la Globalisation Juridique et l’ UGB .

La tenue de ce conclave traduit selon le professeur Ousmane THIARE la parfaite collaboration entre l’ ARMP et l’ UGB symbolisée par l’ouverture d’un Master en « Ingénierie de la commande publique ».



Le professeur Mouhamadou Moustapha AIDARA , coordonnateur de ce master le magistrat Moustapha DJITE de l’ ARMP reviennent en vidéo sur l’importance de la rencontre