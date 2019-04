UGB – Le bureau du recteur vandalisé. Du caca versé partout … (vidéo)

La tension était vive, ce matin, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. En plus de bloquer la RN2, des étudiants se sont attaqués au bureau au rectorat. Ils ont déversé du caca et de l’eau sale émanant des fosses septiques dans tout le bureau du recteur Ibrahima THIARÉ. Le mobilier, les ordinateurs et les documents ont été souillés …