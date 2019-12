UGB : Pourquoi les étudiants ont décrété 05 jours de "Jst"

Des pneus brûlés sous un ciel enfumé, une chaussée maquillée à perte de vue de grosses pierres, de morceaux de briques et de bois en plus des tas d'herbe, c'est le décor que laissait paraître la Route Nationale No.2 à hauteur de Sanar. En cause, la manifestation des étudiants de l'Université Gaston Berger qui ont barré cette voie durant plus de 03 heures. Ces étudiants se sont rudement affrontés aux forces de l'ordre à travers des jets de pierres et des tirs de grenades et gaz lacrymogènes, et ce pour réclamer de meilleures conditions d'existence au sein de leur campus.



Ils ont revendiqué leurs bourses et la livraison immédiate des 2000 lits pour leur logement. Des doléances pour lesquelles ils donnent un ultimatum de 48heures aux autorités pour leur résolution définitive. "Cette bourse constitue pour nous cette matière vitale et cette condition sine qua non pour que nous puissions exister au sein de ce campus. Donc, nous leur donnons un délai de 48heures pour que soient livrés d'abord ces 2000 lits parce que nos nouveaux sont fatigués car ne sachant point où aller et nous autres, leurs anciens, ne savont point où les mettre.



Aujourd'hui, il est plus que temps que ces 2000 lits nous soient livrés. Mais également, nous leur donnons un délai de 48heures pour que les bourses soient réglées. Que la Direction des bourses fasse ses états additifs et prenne en compte l'ensemble de ces étudiants ayant été injustement omis", a martelé Aboubacry Sall, Président de Séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis.



Et le jeune de poursuivre en révélant que sur les 10500 étudiants présents sur les états de paiement du mois de juillet, aujourd'hui, seuls 1854 étudiants figurent dans les états. "Chose qui est inadmissible", dira-t-il. C'est ainsi qu'ils ont mis en garde le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation par rapport à toutes ces questions qui leur tiennent à cœur.



Sudonline.sn