UGB : Un colloque international rend hommage à la contribution magistrale de Fatima FALL sur le patrimoine

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis abrite un colloque international sur le thème « Les Conservations Situées ».



Initié par le Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal (CRDS) en collaboration avec le Département du Patrimoine de l’UGB et l’Université de Vienne, l’événement rend hommage à la contribution généreuse et poussée sur la préservation du patrimoine immatériel, menée par Mme Fatima Fall Niang, directrice emblématique du CRDS, admise à la retraite après de bons et loyaux services.



Durant trois jours, des chercheurs d’horizons divers se penchent sur des thématiques essentielles à la lumière de l’engagement de Mme Fatima Fall Niang.



S’exprimant en marge du lancement des travaux, le directeur du CRDS, Abdoul Sow, également enseignant-chercheur au département des métiers du Patrimoine à l’UGB, a indiqué que la conservation est indissociable des métiers liés au patrimoine.



« On ne peut pas transmettre quelque chose que l’on n’a pas su conserver. La conservation est donc au cœur des questions patrimoniales, et bien que notre continent possède une riche tradition en la matière, l’intégration de nouvelles techniques s’avère nécessaire », a-t-il précisé.



« Nous avions voulu mettre à profit ce colloque pour réfléchir sur ces thème qui sont chers à Fatima Fall NIANG. Elle a beaucoup travaillé sur la conservation. Le patrimoine est conservé pour être transmis aux générations futures. Et, cela doit passer par une bonne sauvegarde », a rappelé le professeur Abdoul SOW.



Mme NIANG, touchée par la marque de reconnaissance à son endroit, n’a pas caché sa joie. Toutefois, elle a déploré l’oubli dont les pratiquants et les artisans sont souvent victimes.



"Ce sont ces personnes qui nous ont permis d'accéder aux richesses de notre patrimoine matériel et immatériel, ainsi qu'à nos sites historiques et monuments", a-t-elle noté. Elle a insisté sur la nécessité de leur rendre hommage et de reconnaître leur contribution.



« Ce sont ces partages et ces mélanges que nous vouons parfaire à partir de ce colloque », a-t-elle ajouté.