UGB : Une salve d’hommages au professeur Ibou SANÉ

De vibrants hommages ont été rendus hier mercredi au professeur Ibou SANÉ, enseignant-chercheur au département de sociologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Des honneurs rendus devant sa famille pour consacrer l’engagement constant et le dévouement d’un formateur dont le parcours, brillant, a été offert en modèle aux jeunes générations.



Son cursus riche en enseignements a été revisité et ses réalisations exemplaires mises en exergue à l’occasion d’une cérémonie au cours de laquelle la communauté universitaire de Saint-Louis s’est fortement mobilisée.



« C’est une source de motivation supplémentaire qui prouve à suffisance que partout où nous sommes, nous devons donner le meilleur de nous-même pour servir la communauté », a déclaré le professeur SANÉ, touché pour la marque de reconnaissance à son endroit.



« Nous sommes des soldats du Savoir et nous devons transmettre le savoir avec générosité », a-t-il ajouté en exprimant sa gratitude au département de sociologie et à ses différentes composantes.