UGB : la commission de discipline exclut quatre délégués de la CESL

La commission de discipline de l’UGB a pris Lundi dernier la décision d’exclure quatre ( 4) étudiants de la Coordination des Etudiants de Saint- Louis dont deux (2) Délégués de l’UFR CRAC, un (1) Délégué de l’UFR S2ATA et un (1) Délégué de la Commission Sociale .



Tout porte à croire qu’ils sont emportés par les événements du 8 Avril 2019. Ce jour là des étudiants ont fait irruption dans le bureau du recteur et y ont déversé des eaux usées en proférant des menaces de mort et des injures á l’encontre de ce dernier avant de prendre en otage. Un autre groupe voulant faire sortir leurs camarades d’une salle de classe, s’en est pris physiquement á un enseignant qui était dans l’exercice de sa fonction. Les étudiants dénonçaient ainsi les mauvaises conditions de vie sociale avec le refoulement des égouts.



Une affaire très vite démentie par la CESL. Le SAES avait alors sorti un communiqué exigeant : la traduction en Conseil de discipline des étudiants responsables de ces actes en prenant les sanctions qui s’imposent ;la dissolution de la CESL et l’amélioration des conditions d’existence de tous les acteurs de l’UGB.



Á cela s’ajoute la plainte déposée par le Recteur auprès du Procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Saint Louis.



Ainsi quatre mois après ces douloureux événements, la Commission de discipline de l’UGB qui s’est réunie ce lundi 29 juillet 2019, á la salle des actes du Rectorat décide d’exclure définitivement quatre étudiants membres de la CESL dont deux (2) Délégués de l’UFR CRAC, un (1) Délégué de l’UFR S2ATA et un (1) Délégué de la Commission Sociale.