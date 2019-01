UGB : le budget du Crous en baisse

Le Conseil d’administration du Crous a voté à l’unanimité le budget 2019 du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis. Un budget qui a connu une baisse d’un milliard trois cent trente-neuf millions deux cent cinquante neuf mille quatre cent quarante deux (1.339.259.442) FCFA en valeur absolue, soit 17 % en valeur relative, comparé au budget de l’année 2018.



Une chute provoquée par le non versement de la dernière rallonge de l’État dans le budget 2018 portant sur le paiement des encours des restaurants universitaires, la baisse du prix des tickets de la restauration des étudiants et la prise en charge de la revalorisation et de l’harmonisation des indemnités des personnels administratifs techniques et de services.



Ainsi, le budget de 2019 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de Six milliards six Cent huit millions quatre cent mille (6. 608. 400. 000) FCFA contre Sept milliards neuf cent quarante-sept millions six cent cinquante-neuf mille quatre cent quarante-deux ( 7.947. 659. 442) FCFA.



