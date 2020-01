UGB : les défis de la recherche dans l’espace francophone au menu d’un colloque pluridisciplinaire (vidéo)

L’UFR des Sciences de l'Éducation, de la Formation et du Sport (SEFS) a initié, mardi, un conclave sur les dimensions scientifiques de la recherche universitaire dans l’espace francophone. Des chercheurs provenant de 12 pays africains et européens prennent part à ce colloque pluridisciplinaire organisé en collaboration avec l’académie de Recherche et d’Études francophones (ACAREF). Une soixantaine de communications sur dimensions seront faites en marge de ce forum