UGB : les étudiants réclament l’abrogation de la loi d’amnistie et la réouverture du campus de Ziguinchor

La coordination des Étudiants de Saint-Louis (Cesl) a réclamé samedi l’abrogation de la loi d’amnistie portant sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre février 2021 et février 2024. Les étudiants considèrent la promulgation de ce texte comme une « entrave à la manifestation de la vérité » sur le décès sur leurs camarades victimes de ces violences.



Les Sanarois se disent par ailleurs indignés par le sort de leurs camarades de Ziguinchor après la fermeture de leur campus et la suppression de la représentation étudiante.



« C’est une décision irréfléchie. Elle est aux antipodes de l’idéal de stabilisation de l’année académique », ont-ils dit. Ils invitent les autorités à « reconsidérer » la mesure pour permettre aux camardes « de regagner le campus dans les plus brefs délais ».