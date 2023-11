UGB : une trentaine de jeunes formés en animation socioéducative

Trente-sept récipiendaires ont reçu hier jeudi leurs certificats à l’issue d’une formation en animation socioéducative et populaire. C’est la première cohorte d’une session lancée en mai 2023, fruit d’une collaboration entre l’Association de Solidarité Sportive, Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN) et l’UFR des Lettres et Sciences humaines (LSH) de l’Université Gaston Berger.



« Cette session leur permettra d’acquérir de nouvelles connaissances qu’ils pourront valoriser dans leur carrière professionnelle », a assuré Tidiane FAYE, le directeur de l’UFR LSH. Il a soutenu que la possibilité aux jeunes non détenteurs du baccalauréat d'accéder à ce type de formation, matérialise la volonté de l’UGB de participer à la démocratisation des Savoirs.



« Avec le système de certification, les citoyens peuvent venir valoriser leurs compétences et obtenir un certificat dans un domaine précis », a-t-il indiqué.



« Pour le personnel enseignant, ce certificat sera une prévalue dans le cadre de leur intervention au niveau de l’espace scolaire », s’est réjoui Amadou Al Ousseynou SARR, l’inspecteur de l’éducation et de la formation de la Commune de Saint-Louis.