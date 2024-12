Ugb de Saint-Louis : la sensibilisation sur la délinquance économique au cœur des journées scientifiques du Club Ohada

NDARINFO - L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a abrité une série d’activités de sensibilisation sur les méfaits de la délinquance économique et financière. Durant trois jours, des sessions d’échanges sur ces enjeux cruciaux en partenariat ont été organisées par le Club Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ( OHADA) en collaboration avec l'Office National de Lutte Anti-Corruption (OFNAC),



Ces journées s'inscrivent dans le cadre d'une convention de partenariat signée il y a deux ans entre l'OFNAC et l'UGB. Des conférences, des débats et des ateliers portant sur la corruption, le détournement de deniers publics et l'enrichissement illicite ont été tenus. Un procès fictif mettant en scène des infractions relevant de la compétence de l'OFNAC a mis un terme au forum.



Ali Ousmane KHASSIM Hafiz, président du club OHADA, a souligné la vivacité des échanges qui ont marqué ces trois journées. "La corruption fait partie des maux qui gangrènent nos sociétés", a-t-il rappelé, insistant sur l'importance d'une sensibilisation précoce auprès des étudiants.



Pour Saliou DIOP, chef de la division Veille et Stratégie de l'OFNAC, cette initiative revêt une importance particulière. "Ces étudiants seront amenés à occuper des postes de responsabilité dans les 5 à 6 prochaines années. Il est crucial de les sensibiliser dès maintenant aux enjeux de la corruption, afin qu'ils puissent exercer leurs futures fonctions avec probité et transparence », a-t-il indiqué.



Cette initiative témoigne d'une volonté forte de former une nouvelle génération de cadres conscients des enjeux de bonne gouvernance et engagés dans la lutte contre la délinquance économique et financière au Sénégal.