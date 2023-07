Une note de 17,96 au Bac : ce que vous ne saviez pas sur la surdouée Yacine Fall

1. Le coup de maître au BFEM



Trois ans avant ses 17,96/20 au BAC (S2), Yacine Fall avait marqué les esprits en décrochant une moyenne de 18,26 au BFEM. Cette performance avait fait de la pensionnaire du lycée de Ndande (louga) la meilleure élève du Sénégal à cet examen en 2020.



2. Conditions modestes



Yacine est la fille de Abdou et Khady Fall. Le premier est un chauffeur de taxi «clando» et la seconde une ménagère. «Ses parents peinent à joindre les deux bouts», souligne L’Observateur. Mais cela n’a pas constitué un handicap pour la jeune fille. Son oncle Ousmane Ndiaye témoigne dans le journal : «Yacine Fall a réussi là où beaucoup ont échoué. Du CI à la Terminale elle s’est toujours classée première alors qu’elle pouvait prétexter le manque de moyens de ses parents pour abandonner les études.»



3. Pas de téléphone portable



Si vous voyez des images de Yacine Fall sur les réseaux sociaux, sachez qu’elle n’y est pour rien. C’est que les plateformes comme Facebook, Tik Tok, Snapchat ou Instagram ne sont pas les terrains de jeu de la jeune fille. Ses proches confient qu’elle n’a même pas de téléphone portable. «Ceux qui veulent la joindre passent par sa mère. Yacine n’a comme unique et seule activité que les études», confie l’un d’entre eux dans L’Observateur.



4. La grande déception



Malgré ses excellents résultats scolaires, depuis le CI, Yacine Fall n’a pas brillé au Concours général 2023. Elle n’a même pas reçu d’accessit dans les matières pour lesquelles elle s’était inscrite : mathématiques et sciences physiques. «Elle a été très affectée par sa non-sélection, révèle une source de L’Observateur. D’ailleurs tout le corps professoral a été surpris par les résultats. Yacine Fall méritait de prendre le premier prix. Grâce à Dieu, elle a comblé cet ‘échec' en décrochant le Bac haut la main.»



5. Policière, médecin, chercheuse, écrivaine…



Yacine Fall n’est pas encore fixée sur le métier qu’elle voudrait exercer dans le futur. Elle n’a même pas encore choisi une filière pour ses études supérieures. «J’avais concentré toute mon énergie sur le baccalauréat, confesse-t-elle dans Le Soleil. En classe de sixième, je rêvais de devenir policière et en troisième, médecin. Mais j’aime la recherche scientifique et je voulais aussi devenir écrivaine.»