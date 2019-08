​AIUS/Saint-Louis : un nouveau bureau installé (vidéo)

L’association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) a renouvelé ses instances, jeudi, après 3 ans d’exercice. Des modifications ont été apportées sur la nomenclature de l’organisation religieuse qui intègre désormais un conseil présidé par l’Imam Ratib de Saint-Louis, Cheikh Ahmed Tidjane DIALLO. Mouhamed SAKHO devient le président exécutif de cette instance. L’AIUS étend désormais ses tentacules aux zones de PODOR et de DAGANA. Cheikh Tidjane FALL, porte-parole de l’AIUS a rappelé le sens de la mission sociale et religieuse de l’Imam au sein de la communauté, en marge de la rencontre. Des prières seront formulées par le religieux au sortir du renouvellement pour des « pluies abondantes et non dévastatrices ».