PRDC-VFS : 44 conseillers mobilisés pour accompagner les communes de la vallée du fleuve Sénégal

Selon Mamadou Diédhiou, coordinateur du PRDC-VFS, ces agents ont été sélectionnés avec rigueur et proviennent des zones mêmes où ils exerceront. « Nous avons jugé nécessaire d’appuyer les communes de notre zone cible en mettant à leur disposition 44 CDC », a-t-il déclaré lors de l'ouverture d’un atelier de cinq jours destiné à renforcer les compétences de ces nouveaux acteurs locaux.



Financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA sur une durée de cinq ans, le PRDC-VFS est placé sous la tutelle du ministère de la Famille et des Solidarités, avec le Programme d’urgence de modernisation des accès aux territoires frontaliers (PUMA) comme agence d’exécution.



Les 44 conseillers participent actuellement à un séminaire de formation intensif au cours duquel ils rencontreront l’ensemble des experts du projet : spécialistes du développement local, du changement climatique, de l’environnement, entre autres.



« Ce dispositif vise à décentraliser les actions du projet et à créer un lien fort entre les communautés et les objectifs stratégiques du PRDC-VFS », a précisé M. Diédhiou. Il a également insisté sur l’importance de ces conseillers dans l’appropriation locale du projet, soulignant que leur recrutement s’inscrit dans une stratégie de pérennisation des acquis sur le terrain.



Dans le souci de renforcer davantage la présence du projet sur le terrain, le coordinateur a annoncé le recrutement imminent de points focaux dans les différentes zones d’intervention. Cette démarche vise à mieux ancrer les actions du PRDC-VFS dans les territoires concernés, pour une meilleure coordination des efforts de résilience et de développement.



Notons que le PRDC-VFS a une dimension régionale, puisqu’il est également déployé en Mauritanie, ce qui lui confère une portée transfrontalière essentielle à la gestion intégrée de la vallée du fleuve Sénégal.



L'initiative met l'accent sur l'inclusion locale et le développement participatif, en confiant aux CDC un rôle clé d’intermédiaire entre les besoins des populations et les objectifs du projet. À travers leur mission, ils seront appelés à faciliter la mise en œuvre des activités et à promouvoir une gouvernance locale plus efficace.