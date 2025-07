Le groupe français NGE chargé de la restauration de l’île de Saint-Louis

Le groupe français de BTP Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE) a été sélectionné par l’APIX, l’Agence sénégalaise de Promotion des Investissements et des Grands Travaux, pour conduire les travaux de restauration de l’île de Saint-Louis, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, selon un communiqué transmis lundi.



Les interventions concernent la place Baya Ndar (anciennement place Faidherbe), l’avenue Jean Mermoz, et le village artisanal, dans le cadre du Programme de développement territorial et touristique de Saint-Louis et sa région, qui vise à promouvoir le tourisme durable et la valorisation du patrimoine.



« Ce projet incarne notre engagement envers l’aménagement des territoires et la mise en valeur du patrimoine », a déclaré Florian Rapetti, directeur pays de NGE et SADE Sénégal.



Le projet prévoit la création d’un cinéma en plein air, la végétalisation de la place Baya, l’aménagement de voies piétonnes et d’un belvédère sur l’avenue Mermoz, ainsi que la construction d’infrastructures modernes au sein du village artisanal, destinées à plus de 60 artisans locaux.



Présent au Sénégal depuis 2017, NGE a déjà participé à des projets majeurs, tels que le Train Express Régional et la réhabilitation des ports de Dakar et Ziguinchor.