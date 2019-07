​Atteinte de l’autosuffisance en riz : le ministre Moussa BALDÉ affiche son optimisme (vidéo)

Le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a inauguré jeudi le Centre d'initiation et de perfectionnement des métiers de l'agriculture (CIPA) de Saint-Louis en marge d’une tournée qu’il effectuait dans la zone nord. Un concours de la coopération coréenne a permis de rénover ce centre en lui dotant de nouvelles salles de classe et de logistiques haut de gamme. Une assistance fortement saluée par Moussa BALDÉ qui soutient qu’à la mesure des constats faits dans le cadre de sa prospection, l’atteinte de l’autosuffisance en riz est une évidence. Il indique toutefois que cela passera par l’encadrement des producteurs et la maitrise de l’eau.