Pommes de terre : 80.000 tonnes dans les chambres froides de SWAMI AGRI

Face aux rumeurs sur une présumée pénurie de pommes de terre et d'oignons, Swami Agri, filiale de SenegIndia, a dévoilé samedi, les contenances de ses chambres froides. Plus de 80.000 tonnes de pommes de terre produites dans ses exploitations de 36.000 hectares, sont sur le point d'être commercialisées. Un apport conséquent qui dissipe les allégations d'un manque de la denrée, véhiculées par des commerçants, amplifiées par une certaine presse.



En plus d'assurer le bon approvisionnement pour la célébration de la fête de Tabaski, ce stock devrait permettre de ravitailler le marché sénégalais pour les 6 mois à venir, assure Souleymane NDOYE, le directeur délégué de Senegindia.



Lors d'une visite guidée, l'agrobusiness a laissé voir son modèle de gestion des ressources humaines ainsi que ses investissements colossaux consentis pour accompagner l’atteinte de la souveraineté alimentaire.



L'occasion a été saisie pour mettre en évidence le pacte de solidarité et d'entraide qu'il entretient avec son voisinage. Une manière pour l'entreprise de réfuter les accusations d'accaparement de terres et de boulimie foncière qu'on lui prête.