Saint-Louis : des producteurs sensibilisés sur les mécanismes du crédit bail

Un atelier mobilise les membres des professions juridiques et judiciaires, les acteurs économiques et les producteurs de la vallée du fleuve pour une mise à niveau sur les dispositions relatives au crédit-bail. La rencontre tenue dans le cadre du projet ”Feed the future” financé par l'USAID vise par ailleurs à promouvoir les Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL) auprès des parties prenantes.



L’utilisation du crédit-bail donne naissance à des contentieux entre crédit bailleurs et crédit preneurs. D’où l’intérêt d’un atelier qui tend à favoriser la médiation à la place du recours à la justice, a indiqué Aïssata Diémé, la présidente du tribunal commercial hors classe de Dakar (TCHCD).



Elle assure qu' ”avec la médiation, toutes les parties prenantes voient leurs attentes satisfaites alors que le contentieux rend toujours une partie malheureuse”.



Le choix porté sur le secteur agricole s’explique, dit-elle, par un souci de répondre à la volonté des nouvelles autorités d’accéder à la souveraineté alimentaire et diminuer les importations.