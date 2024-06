Autosuffisance alimentaire : “Lives Livelihoods” (LLF) veut booster les performances rizicoles de la vallée

Des représentants du fonds “Lives Livelihoods” (LLF) ont visité mercredi plusieurs périmètres rizicoles de la zone de Ross-Béthio. Cette tournée dans la vallée du fleuve Sénégal s‘inscrit dans le cadre du Programme régional de développement de la chaîne de valeur riz financé par cette organisation à hauteur de à 32 millions de dollars américains (soit 19,28 milliards de francs CFA).



”Nous sommes ici aujourd’hui main dans la main avec le gouvernement sénégalais et le ministère de l’Agriculture, les communautés locales pour pouvoir essayer de participer à l’autosuffisance du pays, notamment en matière de riz”, a déclaré Zahira Al Marzouki, de la Fondation Bill & Melinda Gates, membre de l’initiative “Lives Livelihoods”.



Elle a rappelé que le riz constitue ”un élément essentiel à l’alimentation” au Sénégal, en indiquant que le programme ”permet de développer de nouvelles semences de riz qui sont plus nutritionnelles, plus durables et qui peuvent aussi résister aux conditions climatiques”.



Turki Bin Snaid, le représentant du Centre Roi Salman pour l’aide humanitaire et le secours (KSRelief), assure que le programme a eu un impact positif sur les bénéficiaires, notamment les riziculteurs de Ross-Béthio.



La délégation a rencontré les responsables du groupement d’intérêt économique (GIE) El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh du casier de Mboundoum-Barrage, une des plus grandes cuvettes de culture de riz au Sénégal fondées par le président Léopold Sédar Senghor. « LLF a accompagné notre GIE surtout dans la production de semences”, a confié la présidente Sokhna Mbodj.



Il faut rappeler que le Fonds Lives Livelihoods (LLF) est une initiative de développement de 2,5 milliards de dollars (1506, 250 milliards francs CFA) lancée en 2016 et financée par une “coalition mondiale sans précédent”. Il comprend, entre autres, le Fonds d’Abou Dhabi pour le développement (ADFD), la Fondation Bill & Melinda Gates, la Banque islamique de développement (BID), le Fonds de solidarité islamique pour le développement, le Centre d’aide humanitaire et de secours du roi Salmane, mais également le Fonds du Qatar pour le développement.