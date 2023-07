​BCEAO et populations de Khor : prémisses d’un voisinage houleux (vidéo)

Impactées par le nouveau siège de La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) implante à l’entrée du village, Khor Usine dénonce le non-respect d’engagements pris à son égard avant cette implantation. Devant la presse hier dimanche, les populations dénoncent un manque de considération à leur égard et décident de « faire face ». « Des emplois nous ont été promis pour le nettoiement et la restauration. C’est dans ce sens que nos femmes ont formé en GIE. Mais depuis lors, nous n’avons pas vu d’avancées. Nous n’‘accepterons pas que des gens venus d’ailleurs soient embauches et que nous soyons lésés. Les habitants de Khor se sont également offusqués du silence du maire de Saint-Louis Mansour FAYE. « Il ne doit pas accepter que sa famille subisse une telle injustice. C’est sa ville et nous sommes partie intégrante de sa famille », a laissé entendre leur porte-parole Fara SARR.