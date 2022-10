​Baba AIDARA veut faire de la Linguère "une puissance économique"

Le journaliste a présenté hier les grands axes du programme qu’il compte dérouler, une fois élu au poste de président de la Linguère. Le natif de Saint-Louis ambitionne de conférer au club sa puissance économique et annonce la dotation à son profit d’un bus aux premières heures de son installation à la tête de l’instance dirigeante. Il promet par ailleurs l’érection d’un "garage Linguère" abritant une station d’essence. « Nous allons créer des mécanismes qui vont faire de la Linguère une grande équipe qui ne va plus courir derrière des miettes pour payer des salaires », a-t-il dit. « Nous savons où nous allons », a-t-il affirmé. « Nous voulons prendre place et faire marcher le cheval », a ajouté M. AIDARA.