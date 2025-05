CAF Licence D : Saint-Louis forme ses formateurs

Cette formation, d'une durée de 12 jours, a été l’occasion pour les participants de se former aux fondamentaux de l’encadrement des jeunes : développement moteur, pédagogie adaptée, sécurité, psychologie de l’enfant et techniques d’entraînement de base. Elle leur permet désormais d’intervenir avec légitimité dans les écoles de football, académies et clubs amateurs, au niveau des plus jeunes catégories.



Cette initiative découle d’un engagement pris lors du “Takkussan du Football Professionnel”, un cadre d’échange organisé pour discuter du développement durable du football au Sénégal. Parmi les promesses formulées à cette occasion figurait la formation des entraîneurs locaux, notamment pour combler le déficit d’encadrement dans les régions.



En honorant cette promesse, les autorités sportives locales et la Direction Technique Nationale (DTN) contribuent activement à la professionnalisation du football de base dans la région nord du pays.



La remise des diplômes s’est déroulée dans une ambiance conviviale à Saint-Louis, en présence du président de la Linguère de Saint-Louis Bamba BA et d'autres responsables sportifs de la région. Leur présence a donné une dimension solennelle à l’événement, soulignant l’importance de cette initiative pour le développement du football local.



Le formateur principal, Samba Ndiaye, représentant de la DTN, a salué la motivation et l’implication des stagiaires. "Ils sont désormais prêts à transmettre les bons réflexes dès le plus jeune âge. Le football commence à la base, et cette promotion est une graine pour l’avenir ", a-t-il dit.



Avec ces nouveaux diplômés, la région de Saint-Louis renforce son vivier de compétences locales. Ces entraîneurs auront pour mission d'assurer une formation structurée et adaptée aux enfants, tout en contribuant à l'éclosion de nouveaux talents.



La promotion Papa Amadou Ba “Bapau” incarne un nouvel espoir pour le football régional : plus d'encadrement, plus de professionnalisme, et une meilleure prise en charge des enfants qui rêvent, eux aussi, de porter un jour le maillot national.