​Bamba BA élu personnalité de l’année de "Ndarinfo"

Le président de la Linguère de Saint-Louis a été nominé Homme de l’année 2024 qui tire à sa fin. Cet ingénieur en informatique et fondateur de Diotali a su répondre aux besoins pressants du club fanion de sa ville dans un contexte difficile. Son engagement sans relâche pour redonner à la Linguère son prestige d’antan, couplé à une discrétion exemplaire, fait de lui un modèle à suivre pour les générations futures.



Aux origines de Diotali : un rêve devenu réalité



Avant de fonder Diotali, Bamba BA avait cofondé Cactus Technology, une start-up spécialisée dans la sécurité électronique et la gestion des données, opérant principalement en France et en République Tchèque, pays où il avait fait ses études et acquis une précieuse expérience. En rentrant au Sénégal, il n’a pas seulement souhaité revenir à ses racines, mais aussi utiliser ses compétences pour faire avancer son pays. Insatiable apprenant, il poursuit alors des études dans de grandes écoles de commerce à Paris, acquérant de nouvelles compétences destinées à révolutionner la digitalisation des services publics au Sénégal.



Diotali : une innovation pour le bien commun



Lancée en 2019, la plateforme Diotali a rapidement fait ses preuves dans la digitalisation des systèmes de paiement et des timbres fiscaux. En offrant des solutions novatrices, Bamba BA a su simplifier le quotidien des citoyens, permettant à plus de 4 millions d’utilisateurs d’accéder facilement à des services essentiels. Les initiatives de Diotali, telles que la mise en place de bornes de paiement accessibles même en dehors des heures de service, témoignent d’une volonté d’inclusion et de modernisation des services publics au Sénégal.



Un président engagé pour la Linguère et pour Saint-Louis



Élu officiellement président de la Linguère le 29 juin 2024, Bamba BA succède à un vice-président au parcours exemplaire. Ce passage de flambeau ne se limite pas à un titre. C'est une véritable mission de cœur, héritée de son père, Abdoulaye BA, membre-fondateur de la Linguère. Sous sa présidence, Bamba BA souhaite non seulement faire briller le club, mais également redynamiser le sport et la culture à Saint-Louis. À cette fin, il a récemment apporté un soutien financier significatif à l’organisation des Régates de Saint-Louis, témoignant de son engagement profond pour la ville.



Bamba BA incarne un modèle d’intégrité, de travail acharné et de dévouement envers sa communauté, posant ainsi des jalons solides pour l’avenir de la Linguère et de Saint-Louis. Sa vision et son action forment un exemple inspirant pour tous ceux qui aspirent à contribuer positivement à leur environnement.



M.S/NDARINFO.COM