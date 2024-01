​Contexte électoral : les Imams et Ulémas de Saint-Louis sermonnent la classe politique

L’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) a renouvelé ses instances, hier mercredi à l’occasion d’une assemblée générale. Mohamed SAKHO a été reconduit à la tête de l’organisation. Revigoré par la marque de confiance de ses pairs, il a annoncé plusieurs projets pour la mobilité, la formation et l’autonomisation financière des membres. « Nous invitons la classe politique à cultiver la paix et l’apaisement. Il ne suffit pas de proclamer la paix. Il faut créer les conditions de vivre en paix », a déclaré l’Imam SAKHO. Les conseiller du maire de Saint-Louis invite les religieux à jouer leur partition pour éviter tout éclatement de la cohésion sociale.