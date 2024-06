​Coopération internationale : le CRMT de Saint-Louis franchit une nouvelle étape

Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT) de Saint-Louis a reçu mercredi une importante délégation d’acteurs touristiques espagnols conduite par la secrétaire générale de la Chambre de commerce d’Espagne au Sénégal Mme Paula Medina AGROMAYOR. Après une visite des locaux et une présentation de l’école par le directeur El Hadji Malick MBAYE, des échanges ont été tenus avec Jean-Jacques BANCAL et Bachir CISSÉ, deux membres du conseil d’administration de cette institution de référence.



Cette visite a été un prétexte pour évaluer la vitalité d’un partenariat noué entre le Centre et la Chambre de Commerce sénégalo-espagnole. Une collaboration qui a permis d’enrôler des jeunes dans une formation aux métiers de guides touristiques. Les bénéficiaires seront insérés dans des entreprises espagnoles.



« Le programme se porte bien. D’ailleurs, nous sommes dans une dynamique d’augmenter le nombre de financement », a renseigné le directeur EL Hadji Malick MBAYE. Il annonce dans la foulée d’autres lignes de partenariat avec des écoles hôtelières espagnoles et des entreprises des Îles Canaries, connues pour leur longue tradition touristique.



Les jonctions en perspective vont encourager d'intenses échanges de procédés et de bonnes pratiques en matière d’administration et de promotion touristique.



Dans un contexte de lutte contre la ruée vers la migration irrégulière avec ses effets dévastateurs sur l’avenir des candidats, le CRMT de Saint-Louis propose à la jeunesse des perspectives d’emplois durables et sécurisés. Une posture qui réconforte les attentes des partenaires espagnoles qui expriment leur détermination à renforcer leur collaboration avec l’Institut.



>>> Suivez les réactions des parties prenantes à la rencontre