​Décès des Khalifs de Thianaba et de Yoff Layenes

Nous apprenons la disparition de Serigne Baye Abdoulaye Thiaw Laye, le Khalife général des Layennes, rappelé à Dieu, hier lundi à l’âge de 96 ans. Il a été inhumé à Diamalaye aux côtés de son père Seydina Issa Rouhou Laye.



Par ailleurs, Serigne Abdourahim Seck, le 8e Khalife de Thiénaba a tiré sa révérence après juste un an et deux mois à la tête de la cité religieuse. Il était le fils de Serigne Momar Talla Seck, premier khalife de Amary Ndack Seck. Son décès est survenu au Maroc.



NDARINFO présente ses vives condoléances à toute la communauté musulmane et prie pour le repos de leurs âmes au Paradis.