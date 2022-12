​Dodel : Maabo et Sall cimentent leur fraternité - vidéo

Le Cousinage et Développement sont au menu de la grande assemblée générale Fedde Salsal6e Maabu6e International (FESAMA) tenu ce week-end à Dodel. Des délégations venant de différentes contrées du Sénégal, de la Mauritanie et de la diaspora ont répondu à l’appel de cette communion qui vivifie leurs liens de parenté. Après la lecture des Versets du Coran par Thierno Mamadou Abou DIA, l’iman de Dodel et présentation des hôtes, une communion sur le Cousinage à plaisanterie et notamment celui entre Salsal6e et Maabu6e a été faite, avant l’élection du Bureau Exécutif International de FESAMA et les discussions du Plan d'action 2023-2024. Une visite guidée de Dodel pu ressusciter beaucoup de souvenirs avec des séances de plantation d'arbres fruitiers dans la localité. La soirée a été dédiée à des activités culturelles où les pans de la tradition halpulaar ont été célébrés.