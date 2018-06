​Éducation : Hahatay va construire 6 nouvelles cases de tout-petits dans le Gandiolais

La pose de la première pierre du projet a été faite, lundi, à Mouit en présence du maire de la localité, du directeur de l’Agence Régionale de Développement (ARD), d’autorités éducatives et de notables de la zone. Pour l’érection de ces nouvelles infrastructures éducatives, une enveloppe de 170.000 euros a été dégagée par les partenaires de l’association Hahatay dont Mamadou DIA, un fils de la localité, est le président.



En plus des institutions scolaires qui seront implantées dans les villages de Mouit, Moumbaye, Ricotte, Tassinère, Ndiébène et Pilote Barre, un programme de promotion des femmes et d’amélioration de nutrition sera mis en œuvre. « Quinze postes d’emplois seront créés pour les jeunes de Gandiol », a annoncé M. DIA, en précisant que l’initiative vise notamment à lutter contre l’immigration clandestine.



« Nous avons noué un partenariat solide avec la Mairie de Gandiol », a-t-il ajouté. Une collaboration confirmée par l’édile Arona SOW qui salue le sens d’initiative du jeune Gandiolais.



« Nous lui avons facilité l’acquisition des terres parce que nous savons que c’est un travailleur. Les jeunes évoluant dans la diaspora doivent s’inspirer de sa démarche », a affirmé le député-maire.



>>> En vidéo, les explications de Mamadou DIA et les impressions de Arona SOW