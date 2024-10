​Éducation : la Jeres offre des kits scolaires à 500 élèves de Saint-Louis

L’Association Jeunesse Responsable et Engagée de Saint-Louis (JERES) a organisé hier samedi la 14e édition de sa journée de remise de fournitures scolaires aux élèves de la Commune et département. Cette année, 500 kits scolaires ont été mis à la disposition des apprenants, renseigne Adama Kane DIALLO, le président de cette structure.



« Je suis ému de voir les élèves des premières cohortes qui sont aujourd’hui dans le marché du travail, venir nous appuyer », a-t-il confié. « Cela montre à quel point notre action est importante et que le défi de sa pérennisation doit être relevé », a-t-il dit.



« Nous ne nous limitons pas à remettre des fournitures aux élèves. Nous les accompagnons et le suivi durant toute l’année », a-t-il affirmé.



La 14e édition a été une occasion de mener la sensibilisation contre le phénomène de la migration clandestine aux conséquences désastreuses. « Nous voulons que ces enfants en prennent conscience d’ores et déjà et qu’ils servent de relais auprès de leurs grands frères, sœurs et de leurs parents », a conclu M. Kane DIALLO.