​Effectivité de la fonction publique locale : Des " contributions de haute facture" recueillies à Saint-Louis - vidéo

Dans le cadre vulgarisation des missions du Centre National de la Fonction Publique Locale et de la Formation (CNFPLF), un atelier a été tenu jeudi à Saint-Louis en présence d’élus e d’autorités administratives de la région. Cette activité prépare l’implémentation de la procédure de mise en œuvre de ce projet et la prise en charge affinée des préoccupations des acteurs. Abdou Khadre NDIAYE, le directeur général de ce centre, a salué « un dialogue fructueux » avec les parties prenantes de Saint-Louis, en soulignant vielle tradition de décentralisation qui marque la zone nord. « Nous avons recueilli une moisson et des contributions de haute facture et des convergences de points de vue », a dit le maire de le Commune de Gaia. « Cela nous permet d’être optimistes par rapport à l’effectivité de la fonction publique locale », a laissé entendre l’édile. Il convient de rappeler que le CNFPLF s’est inscrit dans une démarche inclusive et s’est doté d’un personnel engagé et de qualité pour permettre aux collectivités territoriales de disposer de ressources humaines performantes, adaptées aux nouveaux besoins et aux multiples défis du développement. Il apporte aux collectivités territoriales une expertise en matière statutaire, de rémunération, de retraite, d’action sociale, d’une part ; assure la formation des divers acteurs de la décentralisation et fournit une assistance médicale aux travailleurs, d’autre part.