​En visite à Saint-Louis, l’Ambassadeur de l’UE au Sénégal magnifie la " volonté d’articuler la formation professionnelle à l’emploi "

L’Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal a salué jeudi le « rôle structurant » que joue l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis dans l’insertion professionnelle des jeunes. Jean-Marc PISANI qui effectuait une visite, accompagné d’une forte délégation de ses pairs diplomates européens accrédités au Sénégal, s’est réjoui de constater « une volonté d’articuler la formation professionnelle à l’emploi ».



Il s’exprimait en marge d’une rencontre tenue avec la direction de la Compagnie Maroco-Sénégalaise de l'électricité (Comasel), une des entreprises partenaires de l’Initiative FIT Sénégal (Action AICS/PAIJEF) financée à hauteur d’un milliard deux cents millions FCFA et dont l’objectif est d’insérer 1400 jeunes sur l’étendue du territoire grâce à l’appui de la coopération italienne.



Cette dynamique, mise en œuvre avec portage et l’expertise de l’ARD de Saint-Louis, a été enclenchée en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en 2026.



« Il était important d’avoir la vue de l’ARD et d’écouter la problématique des entreprises et des profils qui sont recherchés pour voir comment être plus efficace possible, collectivement », a confié M. PISANI.



Le directeur de l’ARD a exposé des « résultats palpables appréciés par les entreprises » enregistrés par ce projet, en invitant les partenaires à « amplifier » la démarche au bénéfice des jeunes en quête d’emplois.



Ousmane SOW a par ailleurs insisté sur l’importance d’améliorer les capacités des entreprises « à monter en puissance en termes de formalisation et d’accès à des profils adéquats qui leur permettent d’augmenter leurs capacités productives ». « Cela nous permettra de réussir une belle contribution des régions pour réaliser l’ambition des nouvelles autorités », a-t-il dit.