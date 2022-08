​Exploitation du Gaz de Saint-Louis : des failles décelées dans l’étude d’Impact - vidéo

Le Think tank panafricain LEGS-Africa (Leadership, Gouvernance, Stratégies pour l’Afrique) planche sur les défis environnementaux, socioéconomiques et sécuritaires du projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA) dont l’exploitation est prévue en 2023. Une étude commanditée en vue d’éplucher le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) soulève des questionnements sur la mise en œuvre du PGES ainsi que les moyens de capacitation que les institutions (DEEC) chargées de suivre pour le compte du Sénégal font face. « L’étude élague des aspects culturels qui auraient pu éclairer sur beaucoup de choses », regrette Elimane KANE, le président exécutif de Legs-Africa. « Si on ignore la connaissance endogène des pêcheurs qui habitent la Langue de Barbare, il y a beaucoup de choses sur lesquels on passe à côté », a-t-il affirmé. À Saint-Louis, les acteurs de la pêche ont été sensibilisés hier sur ces enjeux en marge d’un atelier. Une occasion de recueillir leurs observations après avoir eu connaissance en profondeur de l’étude d’impact. « Il faudra travailler à identifier les actions qu’ils peuvent mener eux-mêmes et organisé dans le cadre d’un plan d’action communautaire local », a laissé entendre M. KANE.