Fuite de gaz sur le champ GTA : l’ONG Zakia met en doute les compétences de BP

L’ONG Zakia, spécialisée dans la protection de l’environnement marin, a officiellement demandé l’ouverture d’une enquête sur la fuite de gaz qui s’est produite le 19 février 2025 sur le champ offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA), exploité par BP en partenariat avec la Mauritanie et le Sénégal. L’ONG a adressé une correspondance à la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, dont une copie a été transmise au Nouakchott Times.



Dans cette lettre, Zakia exprime ses vives préoccupations quant à la gestion de l’incident, qui a duré quatre semaines avant d’être maîtrisé. L’ONG remet en cause la capacité de BP à assurer la sécurité et la fiabilité de ce projet. Elle souligne que le champ GTA a déjà connu de multiples retards avant son exploitation, ce qui soulève des doutes sur la rigueur et la préparation de l’entreprise face aux risques environnementaux.



En plus de la fuite, Zakia critique l’étude d’impact environnemental réalisée pour GTA, qu’elle juge insuffisante et mal adaptée. L’ONG relève notamment que certaines espèces mentionnées dans l’étude ne sont même pas présentes en Mauritanie, ce qui met en doute la fiabilité de l’évaluation initiale des risques.



Face à ces constats, Zakia appelle les autorités à renforcer la surveillance du projet et à exiger de BP des garanties solides en matière de prévention des incidents environnementaux. L’organisation insiste sur l’urgence d’une transparence accrue dans la gestion des activités offshore, pour éviter que de nouveaux incidents ne menacent la biodiversité locale et les écosystèmes marins.



