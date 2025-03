Fuite de Gaz sur le GTA : Note d'alerte de la Coordination Économique et Sociale du Village de N'DIAGO | Communiqué

La fuite de gaz sur le champ gazier GTA, situé en eau profonde au large des côtes mauritaniennes et sénégalaises signalée le 19 février 2025, suscite une vive inquiétude au sein de la population de N’Diago. Cette situation, jugée grave et imminente, alimente les craintes pour la sécurité de l’environnement et l’équilibre de l’écosystème marin, essentiel à la vie et à l’économie locale.



Dans une note d'alerte parcourue par Ndarinfo, La Coordination Économique et Sociale du village de N’Diago exprime un sentiment d’insécurité croissant des habitants. Selon cette organisation, malgré les déclarations rassurantes de BP — principal opérateur du projet gazier — minimisant l’impact de l’incident, les informations disponibles tracent un tableau préoccupant.



Des sources comme la conférence de presse de l’ONG Zakia et la déclaration de la Fédération Nationale de Pêche (FNP) section Sud corroborent les craintes des riverains et des professionnels de la pêche artisanale. Pour eux, les mesures de sécurité environnementale annoncées par BP ne suffisent pas à dissiper les inquiétudes.



Pour rappel, le village de N’Diago qui longe la Langue de Barbarie dépend largement des ressources marines pour sa survie économique. Une pollution liée à une fuite de gaz pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la pêche artisanale, secteur vital pour la région. L’écosystème marin, déjà fragile, fait face à un risque accru, mettant en péril la biodiversité et les moyens de subsistance des habitants.



« Nous sommes déterminés à maintenir un environnement sûr et sain pour le bien-être des populations riveraines », souligne la Coordination dans son communiqué. Malgré les assurances de BP, les populations locales jugent les mesures actuelles insuffisantes pour prévenir d’éventuelles répercussions à long terme.



Face à cette situation, l'organisation salue l’enquête ouverte par les autorités mauritaniennes et appelle les ONG spécialisées à mener des investigations indépendantes et approfondies. Toutefois, elle exhorte BP et les membres du consortium impliqués dans le projet GTA à apporter des solutions rapides et efficaces pour contenir les risques et restaurer la confiance des populations locales.



