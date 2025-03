Fuite de gaz au champ Gta : BP déploie experts et équipements pour contenir la situation

Depuis la fuite de gaz détectée le 19 février au niveau du puits A02 du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), la société britannique British Petroleum (BP) est engagée dans une course contre la montre pour maîtriser la situation. Face à l'ampleur de l'incident, BP a mobilisé des moyens logistiques et techniques considérables, marquant ainsi l’urgence et la gravité de cette fuite située à plus de 120 km des côtes sénégalo-mauritaniennes.



Le 26 février, un avion-cargo Antonov a atterri à l’aéroport de Nouakchott, transportant des pièces techniques essentielles et des équipements spécialisés nécessaires pour stopper la fuite de gaz émanant du sommet du puits A02. Une fois sur place, l'assemblage des équipements a été effectué et s’est achevé le 7 mars.



Dans la nuit du 8 au 9 mars, un navire chargé de matériel et d’experts a quitté Nouakchott en direction du site gazier offshore, marquant une étape cruciale dans l’intervention. BP s'efforce ainsi de colmater la fuite rapidement pour minimiser l'impact environnemental et éviter toute aggravation de la situation.



Face à cette urgence, les autorités sénégalaises et mauritaniennes suivent l’évolution de la situation minute par minute. Des mesures de surveillance renforcées ont été mises en place, avec le déploiement de la marine sénégalaise pour des missions de reconnaissance et de sécurité et une surveillance spatiale en temps réel, utilisant des satellites pour monitorer l’impact de la fuite.



L'incident a provoqué de vives inquiétudes parmi les défenseurs de l'environnement, qui redoutent les conséquences écologiques potentielles sur les écosystèmes marins de cette zone stratégique.



