​GANDIOL - Le Chérif KOUNTA en colère : « Attention, Macky SALL … » (vidéo)

Le chavirement d’une pirogue, hier, à Darou Salam, occasionnant 2 morts et plusieurs blessés, provoque l’ire des populations de cette zone qui dénonce la non assistance de l’Etat sur plusieurs domaines.



« Nous n’avons vu aucune autorité, forces de sécurité ou démembrement de l’Etat venir nous soulager après le drame », a indiqué le guide religieux par ailleurs responsable de l’Alliance Pour la République (APR). « Je suis le numéro 2 du parti dans cette localité. J’ai travaillé pour sa victoire. Je tiens à vous dire, en toute franchise qu’ici, Monsieur le Président, les gens ne travaillent pas », a-t-il crié.



« Ma communauté souffre. Elle se plaint chaque jour. Elle est privée d’eau et d’électricité. Nous sommes dans une mosquée, une maison de Dieu. Cette privation est sentie jusqu’ici », a-t-il ajouté.



« Darou SALAM dispose d’un dispensaire sans médicaments », révèle le porte-parole des jeunes. « Si nous tombons malade, nous devons nous rendre à Saint-Louis ou dans d’autres zones du GANDIOLAIS pour nous faire soigner », a-t-il ajouté.



Après le naufrage survenu à la suite d’une sortie, un des corps a été retrouvé, il s’agit de Massamba DIOP, une étudiant de l’UVS. Le corps de la seconde victime, n’a pas été encore retrouvé.



>>> Voici le cri de cœur du Chérif