​Gaz de Saint-Louis et contenu local : " La balle est dans le camp du secteur privé ", déclare Alioune Badara SAMB – vidéo

Le gouverneur de la région de Saint-Louis a invité samedi le secteur privé à « tirer le meilleur de potentialités » qu’offrira l’exploitation des hydrocarbures prévue en 2023. « La balle est dans le camp du secteur privé », note Alioune Badara SAMB qui exhorte les acteurs à s’imprégner des modalités d’usage du contenu local. Il évoquait notamment les indications et renseignements fournis par le comité national de suivi du contenu local pour guider les soumissionnaires. « Saint Louis se prépare, mais il faut que la démarche soit partagée avec les populations à travers les élus locaux et les parlementaires pour que chacun se prépare à profiter des opportunités », a-t-il dit. Il s’exprimait lors d’un panel sur la Gouvernance locale et la transition économique, organisé par le comité régional de développement. Une rencontre à laquelle plusieurs agences de l’Etat, partenaires au développement, responsables de services techniques décentrés ont été conviés à côté d’élus de la région. « Cela a permis de distiller des informations pour que les acteurs territoriaux soient mis au parfum des bouleversements en vue », a laissé entendre M. SAMB.