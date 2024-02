​Gestion des revenus issus du secteur extractif : le CAJUST forme des journalistes de Saint-Louis

L’organisation Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (CAJUST) a initié un programme de renforcement de capacités des acteurs des médias sur les questions relatives à la transition énergétique et à la gouvernance des ressources naturelles. Cette activité mis en œuvre au profit des journalistes régionaux, vise à renforcer leur maîtrise des enjeux et défis de la transition énergétique et la gestion des revenus issus du secteur extractif dans le but de favoriser une prise en charge de ces sujets lors de leurs entretiens de campagne avec les candidats à l’élection présidentielle.