​Gestion transparente des ressources extractives : des jeunes de Saint-Louis s’imprègnent des mécanismes du budget-programme (vidéo)

Des responsables issus des conseils de jeunesse de Saint-Louis ont pris part à un atelier de renforcement sur les modalités du budget programme adopté par le Sénégal depuis 2020. Cette capacitation leur permet de mieux comprendre la gestion des retombées des ressources extractives. L'initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme pour la Transparence et la Redevabilité dans le Secteur Extractif au Sénégal (Traces) exécuté par le Forum civil en consortium avec l’ONG 3D sur financement de l’Usaid. "Les jeunes sont des vecteurs de développement et les principaux bénéficiaires des ressources extractives", a expliqué Daouda DIOP, le coordonnateur du programme Traces. "Il est important qu’ils puissent comprendre comment fonctionnent les lois et règlements qui régissent ces ressources, mais aussi les institutions mises en place en vue de travailler pour une bonne optimisation", a-t-il ajouté.